Ultimissime. Torna Di Paola, a destra ci sarà Morosi. Semprini-Galligani la coppia d’attacco

Porte scorrevoli nell’infermeria della Robur: per un bianconero che rientra, un altro è costretto a fermarsi. Il numero degli indisponibili, per Siena-Sangiovannese, rimane alto: non fanno parte dell’elenco dei convocati Tirelli, Fort, Candido, Ruggiero, Giannetti, Di Gianni e anche Soumahoro, colpito, pure lui, dalla febbre. A recuperare, invece, è stato Di Paola (2005) che dovrebbe riprendersi il posto a sinistra della difesa. A destra della linea dovrebbe agire Morosi (2004), con la coppia centrale, davanti a Stacchiotti (2006) (nella foto), formata da Achy e Cavallari. A centrocampo potrebbe trovare spazio il terzetto, tutta esperienza, Mastalli, Lollo, Bianchi. Per la trequarti il ballottaggio è tra Masini e Boccardi, fresco del primo gol stagionale. Con l’utilizzo del primo, però, mister Barbieri (Magrini sconterà oggi la seconda delle quattro giornate di squalifica che hanno fatto seguito all’espulsione durante Siena-Livorno) avrebbe almeno un cambio offensivo in panchina. A fianco di Semprini dovrebbe tronare Galligani. Andranno in scena oggi alle 14,30 anche tutte le altre partite della nona giornata: Montevarchi-Figline, Fezzanese-Flaminia Civita Castellana, Ghiviborgo-Terranuova Traiana, Grosseto-Trestina, Orvietana-Livorno, Ostiamare-Follonica Gavorrano, San Donato Tavarnelle-Fulgens Foligno e Seravezza Pozzi-Poggibonsi.