Umbria pronta al debutto nel Torneo delle Regioni in Sicilia

PERUGIA – Che lo spettacolo abbia inizio. Umbria pronta al debutto al Torneo delle Regioni in programma in Sicilia. Si parte stamattina con la sfida al Piemonte. Domani l’avversario di turno sarà la Sardegna, mentre lunedì il girone eliminatorio si chiuderà con le 4 gare contro la Toscana. Un raggruppamento di ferro con Piemonte e Toscana che, come ogni anno, partono con i favori del pronostico. Le prime classificate dei 5 gironi e le 3 migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale in programma mercoledì. "Ci aspetta un girone tutt’altro che semplice – sottolinea il responsabile Mauro Cibotti (foto) – ma i raduni e le amichevoli, che ci hanno condotto a questo appuntamento, ci hanno dato sensazioni positive. Quello che poi più conta, come ci ha ribadito anche il presidente Luigi Repace– è l’aspetto comportamentale. Lì non dobbiamo e non possiamo sbagliare". Ad aprire la giornata di gare sarà l’Under 15 di Danilo Velini, alle 9,30. Alle 11 in campo l’Under 17 di Massimiliano Trombetti, mentre alle 14,30 saranno le ragazze di Renato Frizza a conquistare la scena. A chiudere il programma l’Under 19 di Stefano Perugini in campo alle ore 17. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv da Umbria Tv, canale 99, e dal portale Eccellenzacalcio. L’ultimo successo della Rappresentativa umbra risale al 2013 quando l’Under 19 del duo Mancini-Rubeca trionfò in Basilicata. Le gare di oggi (Stadio comunale, Santa Venerina): Ore 9,30: Piemonte-Umbria Under 15, Ore 11,30: Piemonte-Umbria Under 17, Ore 14,30: Piemonte-Umbria Femminile, Ore 17: Piemonte-Umbria Under 19. Le gare di domani: Ore 9,30: Umbria-Sardegna Under 15, Ore 11,30: Umbria-Sardegna Under 17, Ore 14,30: Umbria-Sardegna Femminile, Ore 17: Umbria-Sardegna Under 19. Le gare di lunedì : Ore 9,30: Toscana-Umbria Under 15, Ore 11,30: Toscana-Umbria Under 17, Ore 14,30: Toscana-Umbria Femminile, Ore 17: Toscana-Umbria Under 19.