Un bel brindisi per Pontremolese e San Marco

Pontremolese

3

Settimello

0

PONTREMOLESE: Razzoli, Gabrielli, Bresciani (82’ Magistrelli), Seghi (83’ Bellotti), Filippi (90’ Costi), Verdi, Vicari, Grasselli, Petracci, Bruzzi (88’Iaparoli), Simonelli (69’ D’Antongiovanni). All.: Bracaloni.

SETTIMELLO: Testaguzza Jacopo, Diffini (79’ Francini), Nodari (49’ Becattini), Thiam (79’ Giusti), Testaguzza Tommy, Ussia, Lakti, Gambini, Orlandi, Calabretta, Oriti (84’ Russo). All.: Giannini.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Marcatori: 37’ e 51’ Bruzzi, 78’ Bresciani.

PONTREMOLI – Inizia bene l’anno per la Pontremolese. Gli azzurri conquistano i tre punti contro un combattivo Settimello che, alla luce di quanto messo in visione nella seconda parte della partita, non meritava una sconfitta così larga. Le tre marcature (di straordinaria bellezza) dei lunigianesi sono arrivate tutte sugli sviluppi di calcio da fermo. La prima al minuto 37 da una ’mazzata’ battuta dai 25 metri da uno straordinario Bruzzi la cui traiettoria, prima di gonfiare la rete, veniva sporcata da una deviazione di un difensore ospite. Il raddoppio dei lunigianesi nei primi minuti della ripresa: angolo di Bresciani, stacco perfetto di Bruzzi e palla nel sacco dei fiorentini per il 2-0. Al minuto 78, sempre sugli sviluppi di un angolo, la Pontremolese grazie a un missile a mezz’altezza scagliato dalla lunga distanza da Bresciani portava a tre le marcature. Sul taccuino c’è anche un evidente calcio di rigore negato ai padroni di casa sul risultato ancora fermo sullo 0-0, poi un grande intervento di Razzoli su fiondata di Calabretta e due gol mancati, uno da parte di Simonelli e l’altro da Bruzzi. Insomma, poteva essere goleada.