Un buon Casalguidi contro il Pietrasanta: "Mancato il gol"

"E’ stata la nostra miglior prestazione stagionale: abbiamo creato cinque o sei palle gol per tempo e solo una prestazione-monstre del portiere avversario ci ha negato la vittoria. C’è rammarico per non aver vinto, ma la strada è quella giusta". Mister Marco Benesperi ha così commentato il pari senza reti colto dal suo Casalguidi contro il Pietrasanta, nel match valido per la diciottesima giornata del campionato di Promozione andato in scena domenica scorsa. I "Canarini", nonostante una superiorità emersa sin dai primi minuti di gioco, non sono riusciti ad aggiudicarsi i tre punti. Anche a causa di un Leonardo Citti, l’estremo difensore del club lucchese, in stato di grazia. "Ha un passato nelle giovanili della Juventus, conoscevamo il suo valore – ha aggiunto Benesperi – sarebbe bastato un solo gol per vincere, perché per il resto abbiamo retto bene il campo e non abbiamo praticamente concesso situazione di reale pericolo". Il Casalguidi resta decimo nel girone A con 24 punti, a quattro lunghezze di distanza dalla zona playoff e con un margine di otto punti sulla zona retrocessione. E domenica prossima, il gruppo se la vedrà con il Monsummano. "I segnali positivi non sono mancati, siamo in crescita – ha concluso –: ci sono tutte le premesse per disputare un girone di ritorno interessante".

Giovanni Fiorentino