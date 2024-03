Un buon punto Prato, un altro passo avanti

Imolese

0

Prato

0

IMOLESE (3-4-1-2): Adorni; Elefante, Dall’Osso, Ciucci (78’ Manzoni); Daffe (46’ Diawara), Gulinatti, Vlahovic, Ale; Capozzi (73’ Rama); Raffini, Mattiolo (65’ Manes). Allenatore: D’Amore.

PRATO (3-5-2): Ricco; Angeli (93’ Laverone), Monticone, Diana; Stickler, Gemignani, Sadek, Trovade (88’ D’Agostino), Limberti (81’ Bigonzoni); Moreo (67’ Santarpia), Gori. Allenatore: Ridolfi.

Arbitro: Moro di Novi Ligure.

Finisce 0-0 l’anticipo del girone D di serie D fra Imolese e Prato, al termine di un match decisamente avaro di emozioni e di sussulti. Con il punto ottenuto i biancazzurri salgono a quota 37 punti e continuano a piccoli passi il loro cammino verso la tranquilla salvezza, in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti che scenderanno in campo domani pomeriggio. Ad aprire le danze sono i padroni di casa.

Primo vero tentativo al 2’ da parte dei padroni di casa: dopo schema su angolo si libera al tiro Vlahovic con deviazione in corner di Ricco. Dopo un’ampia prima fase di studio, al 19’, ancora Imolese in avanti: filtrante di Gulinatti a trovare Mattiolo, che va a concludere da buona posizione, ma non trova lo specchio della porta biancazzurra.

Al 29’ rispondono gli ospiti con lo scatto sul filo del fuorigioco di Limberti, che però entra in area e in diagonale non riesce a trovare la porta dell’Imolese da posizione favorevole. Al 31’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo ancora pericoloso il Prato, colpo di testa di Moreo e pronta respinta di Adorni. Un minuto dopo, ancora su corner, è Gori che tenta la battuta a botta sicura, ma trova Gulinatti ben appostato sulla linea di porta ad allontanare la minaccia. Il primo tempo, per la verità molto avaro di emozioni, si chiude quindi sullo 0-0.

Nella ripresa la squadra di casa sembra prendere campo pur senza impensierire la retroguardia biancazzurra. Il secondo tempo, così come il primo, scorre via molto equilibrato e combattuto, ma con poche occasioni da rete. Gori si invola verso la porta a metà ripresa, ma aspetta troppo per concludere e l’azione sfuma. All’80’ ci prova Trovade direttamente da calcio di punizione con una conclusione debole e telefonata che non mette paura ad Adorni. All’89’ Raffini serve Manes, che a centro area calcia a botta sicura ma trova la deviazione provvidenziale di Gemignani, che concede soltanto il corner ai padroni di casa salvando la sua porta. "Un buon punto fuori casa. Seconda partita senza subire gol – commenta Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato –. Contento della prestazione, forse potevamo concretizzare qualcosa in più, soprattutto nel primo tempo. Va bene ugualmente, abbiamo preso un punto e in 8 partite abbiamo messo in fila 14 punti. Avanti così".

L. M.