Un campionato avvincente: "Difficile dire chi vincerà"

"È un campionato davvero avvincente. Lo dimostra la lotta serrata nella zona playoff, ma anche la battaglia per non retrocedere. Chi vincerà? Previsione difficile, mercato e sosta possono alterare certi scenari. Una delle anconetane potrebbe farcela, ma attenzione al Sant’Orso". Luca Montenovo, storico trainer del Camerano capace di balzare fino all’Eccellenza e di vincere la Coppa Italia di categoria, oggi tecnico della Juniores provinciale gialloblu, fa le carte alla Promozione, girone A. Partendo, ovviamente, da quei Portuali Dorica che hanno girato al primo posto con 30 punti. "In tutti questi anni hanno dimostrato un’ossatura forte e un’ottima organizzazione. Penso che l’ambizione societaria possa fare la differenza, almeno per raggiungere gli spareggi – esordisce Montenovo –. Hanno giocatori importanti, come Savini che ho avuto il privilegio di allenare, e sono convinto che proveranno ad alzare l’asticella".

Da tenere sott’occhio, indubbiamente, anche il Fabriano Cerreto secondo. "Il blasone della piazza, le abilità dei dirigenti e il ritorno di mister Tiranti, abbinati ai movimenti in entrata credo siano dei segnali della volontà di tornare in altre categorie", spiega il tecnico cameranese. A 27 con i cartai, però, c’è anche il Sant’Orso "dell’amico Fulgini, che è un tecnico bravo e preparato, che dà sempre un’identità alle sue squadre. Questo può spostare gli equilibri". Non vanno sottovalutate, naturalmente, "Marina e Moie Vallesina, che vantano giocatori importanti. I rivieraschi – continua Montenovo – dopo l’amara retrocessione sono determinati a ritrovare l’Eccellenza, mentre il Moie con l’acquisto di Pieralisi ha dato un segnale a tutti".

E poi la Biagio Nazzaro, "altra piazza storica, che sta facendo bene e se saprà trovare la giusta alchimia potrà arrivare lontano". Quindi il Barbara Monserra, guidata da Mancini, "che sta crescendo molto". Guardando alle posizioni che, ad oggi, scottano di più, per Montenovo "l’Osimo Stazione sta valorizzando le risorse che ha. Michettoni è un allenatore valido e sta costruendo una squadra che vuole salvarsi il prima possibile, mentre la Castelfrettese, dopo una splendida cavalcata in Prima, sta forse pagando lo scotto della categoria, ma ha giocatori top in Promozione, come Sampaolesi e Tomba, e un tecnico del calibro di Fenucci che, secondo me, aiuteranno a tirarsi fuori dai guai". Per l’esperto allenatore, comunque, "una prima analisi è possibile. Ma in un campionato così equilibrato, l’espressione ‘la stagione sarà lunghissima’ è assolutamente veritiera".

Giacomo Giampieri