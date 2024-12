Un Certaldo grintoso batte il Pontebuggianese

Pontebuggianese

0

Certaldo

1

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani, Sali, Provinzano, Fantini, Sgherri, Gargani. All. Vettori

CERTALDO: Gasparri, Ciappi (55’ Piochi), Signorini, Borboryo, Usai, Innocenti, Zefi, Bettoni (75’ Pieracci), Mearini, Corsi S. (65’ Iasparrone), Cito. All. Corsi M.

Arbitro: Ogliormino di Piombino

Rete: 28’ Cito

PONTE BUGGIANESE – Vittoria pesante quella colta dal Certaldo al Pertini nello scontro diretto col Pontebuggianese, al termine di un match non bello anche a causa delle pessime condizioni del campo. Avvio sprint dei viola valdelsani, che nei primi dieci minuti creano almeno tre occasioni potenziali, poi si allungano un po’ e soffrono il ritorno dei padroni di casa. Nel miglior momento dei pistoiesi, però, al 28’ il Certaldo passa: sugli sviluppi di una rimessa laterale sulla destra Zefi sguscia in mezzo a due avversari e serve a rimorchio Cito, che di prima insacca sul primo palo. Prima dell’intervallo il Certaldo sfiora il raddoppio con Mearini (nella foto) e Innocenti, mentre nella ripresa si abbassa difendendosi con ordine. Rischia solo in una circostanza, ma non riesce a chiudere la partita sprecando alcune ripartenze, le più clamorose con Pieracci e Iasparrone. In attesa delle gare odierne, il Certaldo aggancia il Mobilieri Ponsacco a 13 punti, portandosi ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta.

Simone Cioni