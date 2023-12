Un derby senza acuti. Pro Patria-Pro Sesto: è 0-0

BUSTO ARSIZIO (Varese)

di Luca Di Falco

Un pareggio nella sfida tra ‘Pro’ allo Speroni. In una gara bloccata dai tatticismi, con entrambe le squadre schierate in difesa con tre uomini, hanno prevalso le soluzioni cercate dalla distanza con i rispettivi portieri attenti e alle fine il pari è stato il risultato più giusto. Per Pro Patria e Pro Sesto perdere in quest’ultima giornata del girone d’andata sarebbe stato un colpo troppo forte da smaltire durante la sosta natalizia e in attesa di ripartire con l’anno nuovo in questo campionato di Serie C.

La prima mezz’ora non offre particolari emozioni e bisogna aspettare il 31’ quando Bussaglia ci prova con un colpo di tacco volante, poi un minuto dopo è la volta di Bruschi tentare il gol olimpico, ma Rovida non si fa sorprendere. Ancora al 40’ Bruschi dalla distanza impegna il portiere dei tigrotti e prima dello scadere del primo tempo è capitan Fietta a chiamare in causa Del Frate.

Nella ripresa ancora da fuori, al 27’, tira Stanzani con il sinistro e l’estremo difensore della Pro Sesto blocca a terra. Cinque minuti dopo è Stanzani nelle vesti di rifinitore ad imbucare in area Ndrecka, il cui sinistro è respinto con i pugni da Del Frate. Verso la fine l’ultimo ad arrendersi è Fietta ma il suo colpo di testa su angolo termina fuori. Le due contendenti, che restano in zona play-out, devono accontentarsi di un pari senza rammarico per quanto si è visto.