Un difensore per Calori. Il Montevarchi ora tratta

MONTEVARCHI

Doppio allenamento, nella giornata odierna, per il Montevarchi che a Loro Ciuffenna sta preparando la difficile trasferta di domenica in casa di un Seravezza che, classifica alla mano, sta contendendo il primo posto alla Pianese distante soltanto una lunghezza. Potrebbero arrivare novità sul fronte del mercato, dopo la rescissione col marocchino Cheddira avvenuta poco prima la fine del 2023 la società rossoblù, con in testa Nicola Del Grosso, ha già l’accordo con un difensore centrale in quota proveniente da una società professionistica la quale, sempre in questa prima parte di stagione, aveva mandato il ragazzo in serie C per potersi fare le ossa. Non appena, fedelmente, sarà possibile tesserarlo si unirà al gruppo che attende, poi, di poter recuperare appieno tre elementi sui quali la società aveva fatto grosso affidamento in sede di mercato. Oltre al già citato Nannini, che tornerà ad allenarsi a pieno regime dopo alcuni mesi di riabilitazione dall’infortunio occorsogli al ginocchio, si spera di poter avere a disposizione entro questo mese i due centrocampisti Borgarello e Conti, fermi anch’essi da diverso tempo per problematiche di natura fisica. Calori, così, in un sol colpo, potrebbe vedere la propria rosa rimpinguata di tre elementi presi in estate per fare la differenza ma che, cammin facendo, hanno dovuto issare bandiera bianca per cause indipendenti dalla loro volontà.

Massimo Bagiardi