Un duro test per la formazione di Calori. C’è il Seravezza Pozzi sulla strada dell’Aquila

MONTEVARCHI

Torna in campo la serie D. L’Aquila, dopo il buon pareggio di Grosseto e la sosta natalizia, si rituffa in campionato rendendo visita domani al Seravezza Pozzi. Siamo al giro di boa, non a caso è la prima giornata del girone di ritorno e avversario più insidioso, forse, il Montevarchi non poteva pescare. I versiliesi si trovano ad un solo punto dalla capolista Pianese. Ma nelle ultime settimane hanno rallentato la corsa, avendo centrato quattro pareggi in altrettante gare. A Poggibonsi, in casa con il Ghivoborgo, sul campo della capolista e, prima dello stop di dicembre, tra le mura amiche con il Real Forte Querceta. Tra l’altro tutte le partite sono finite 1-1.

I rossoblù, però, devono pensare a loro stessi e a disputare una seconda parte di stagione ben diversa dal girone di andata. In queste settimane pochi i movimenti di mercato. Durante la sosta l’unica operazione ufficializzata è stata la risoluzione del contratto con il calciatore Mohamed Cheddira. Per il resto nessuna novità. La squadra, dopo qualche giorno di riposo a cavallo di San Silvestro, questa settimana ha ripreso il lavoro allenandosi sul campo di Loro Ciuffenna. Le condizioni meteo, tutto sommato discrete, hanno consentito alla truppa di Calori di organizzare sedute complete, ma c’è comunque sempre un rischio, che non riguarda solo il Montevarchi, ma tutte le squadre del girone. Come si ripartirà dopo la sosta? L’Aquila, tra l’altro, stava dando segnali di ripresa, dopo una fase negativa.

Il test di domani sarà quindi importantissimo da questo punto di vista e aprirà un mese ricco di insidie. Dopo il match con il Seravezza, i valdarnesi ospiteranno al Brilli Peri un altro avversario ostico, il Tau Altopascio, poi la gara con il Cenaia e un altro avversario complicato, il Follonica Gavorrano, che arriverà a Montevarchi il 28 gennaio. Febbraio si aprirà invece con il derby del Fedini con la Sangiovannese.

Marco Corsi