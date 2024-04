Un finale apertissimo. Il Grifone può giocarsela

Prosegue l’emozionante cammino delle squadre verso il primato in questo continuo sali e scendi sull’"ottovolante" del girone "E" quando mancano tre giornate al termine della regular season: la Pianese e il Grosseto vincono mentre il Follonica Gavorrano segna il passo. Con il match vittorioso contro il Real Forte Querceta I biancorossi di mister Malotti hanno allungato la serie di vittorie dopo l’exploit di Piancastagnaio dimostrando di essere una squadra "viva" che ha sfatato il tabù delle brutte prestazioni contro le formazioni pericolanti. Sicuramente, nello spartito biancorosso, la nota emergente è quella relativa alla piacevole conferma dei due giovanissimi, Francesco Violante e Filippo Fregoli, che sono entrati a buon diritto nella "rosa" della prima squadra offrendo a mister Malotti una maggiore possibilità di scelta. Unica nota stonata l’infortunio a Bruni. Il campionato, ora, è arrivato davvero nella dirittura d’arrivo e presenta ancora degli scontri interessanti con importanti "testa-coda" per cui tutto può ancora succedere: ad esempio la Pianese domenica ospita l’undici del Sansepolcro con problemi di salvezza mentre, solo sulla carta appare più abbordabile l’impegno del Follonica Gavorrano che si reca in casa del Mobilieri Ponsacco. Il Grosseto va a far visita al San Donato Tavarnelle, squadra tranquilla che non ha più nulla da chiedere al campionato e che per questo non va assolutamente sottovalutata.