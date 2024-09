Un grande esordio. Il Grifone cala il tris

Un avvio di ripresa da incorniciare, con tre gol in pochi minuti, e il Grosseto chiude la pratica Orvietana dopo un primo tempo di studio. E’ stata una "prima" di campionato all’insegna del "biancorosso" quella giocata ieri tra il Grosseto e l’Orvietana. Tutte e due le squadre sono state eliminate nel primo turno di Coppa Italia (Livorno e Foligno) e sul terreno dello stadio "Zecchini" si affrontano cercando un riscatto presentando schieramenti con tante novità. I biancorossi locali con mister Gianni Di Meglio in panchina (il tecnico Roberto Malotti è squalificato) cercano i tre punti all’esordio da regalare al pubblico amico; i biancorossi "rupestri", allenati da Antonio Rizzolo, si presentano in Maremma decisi a non perdere. Tra i locali, a sorpresa, il bomber Marzierli, da tempo infortunato, non era presente neppure in panchina. Parte subito forte il Grosseto con l’intento di sbloccare il risultato, ma i "rupestri" fanno buona guardia. Il primo brivido viene da uno scambio fra Mobilio e Macchi la cui conclusione al volo, spettacolare, esce di poco a lato. Poi una ingenuità del portiere Raffaelli che raccoglie la sfera con le mani fuori dall’area: la punizione per gli ospiti non sortisce alcun effetto. Ritmo blando: gli umbri si fanno vedere con una conclusione a lato di Ricci. Un "mini assedio" dei maremmani verso la porta degli umbri si conclude con una conclusione da lontano di Riccobono di poco sopra la traversa.

Al 40’ occasione per i padroni di casa. Da sinistra cross di Riccobono e sul pallone si avventa Mobilio, ma il portiere Rossi compie un "miracolo" deviando sopra la traversa la conclusione da due passi dell’attaccante biancorosso. Ed in avvio di ripresa, al 5’, il Grosseto passa in vantaggio con il solito Riccobono grazie ad un spettacolare calcio di punizione dal limite dell’area di rigore. E dopo tre minuti il Grifone raddoppia con un bolide di Guerrini dal limite. Sull’onda dell’entusiasmo i padroni di casa pervengono alla terza segnatura con Mobilio che non ha difficoltà ad insaccare da distanza ravvicinata. Ovviamente la partita termina in questo momento: c’è tempo solo per le sostituzioni e poco altro. Applausi ai biancorossi per questo esordio vincente e convincente.

Paolo Pighini