Un infortunio dopo l’altro. Il Fano pensa al mercato

In vista del match casalingo di sabato alle 15 al "Mancini" contro il Real Vallone di Senigallia, il Fano è alle prese con le assenze che perdurano ormai da settimane di giocatori importanti nell’economia della squadra. La lista infatti è ancora piuttosto lunga. Si parte dal portiere Giulini che ne avrà ancora per un’altra settimana a seguito di un piccolo intervento, per poi proseguire con Fabio Bianchi, anche lui in ripresa da un infortunio, ma non ancora pronto per rientrare, e con Sidy Niang, il cui recupero per un problema muscolare risulta essere più complesso del previsto per cui il centrocampista ne avrà ancora per circa tre settimane. A queste elementi bisogna aggiungere Riccardo Giovannelli che è rientrato in gruppo dopo un’assenza per motivi di studio e dunque si è allenato poco e pertanto non sarà disponibile sabato e anche Diego Rolon alle prese con una fastidiosa tendinite che non gli permette di entrare in condizione. Progressi sul piano fisico sono stati fatti invece da Joel Apezteguia che sta acquisendo un sempre maggiore minutaggio. Mister Spendolini ha fatto giocare tanti giovani, ma adesso che arrivano gli scontri con squadre diciamo più strutturate sarà necessario avere a disposizione tutti gli effettivi e soprattutto quei giocatori sui quali si può fare maggiore affidamento. In prospettiva ci potrebbe poi anche essere da parte della società del presidente Mei il ricorso al mercato se appunto certe assenze dovessero perdurare nel tempo o se alcuni elementi non riescono a mettersi in forma. Il direttore sportivo Canestrari si sta guardando intorno per vedere se ci sono giocatori che possono fare al caso del Fano, in grado cioè di alzare il livello qualitativo, peraltro già alto per la Terza Categoria, della squadra. Non è escluso quindi che nei prossimi giorni ci possano essere mosse di questo tipo.

sil. cla.