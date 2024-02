Un Milan travolgente, niente da fare per il Rennes. Leao: “Il gol mi mancava”

Milano – Il Milan rifila un pesante 3-0 al Rennes e mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale dell’Europa League. Nell’andata dei playoff per entrare nella seconda competizione europea, per importanza, i rossoneri di Pioli hanno letteralmente dominato la scena infliggendo ai rivali, una squadra che nel 2024 aveva vinto 7 partite su 7 tra campionato e Coppa di Francia e che era arrivata a San Siro in forma smagliante. Ma contro il Milan di stasera, concentrato a puntino per quella Europa League che dopo l’uscita dalla Champions è diventata il grande obbiettivo stagionale di Theo e compagni, per i francesi non c’è stato nulla da fare. Troppo il divario tecnico tra i due team e turno pressoché superato.

A fine partita tanta felicità in casa rossonera. Pioli: “Abbiamo giocato una buona partita. Ci siamo presi un bel vantaggio, ma non è finita, dobbiamo andare a Loftus-Cheek è un giocatore che ha una potenza fisica importante, di qualità che deve riempire l’area e ci può dare tante soddisfazioni anche in zona gol”. Su Leao. “Rafa è sempre stato sereno, perché era presente nelle nostre vittorie con prestazioni importanti. Lo vorremmo sempre un po’ più dentro l’area, lo sta facendo… Il momento è buono, si vede che stiamo bene anche di testa, dobbiamo continuare a far le partite con questa intensità”. Su Loftus-Cheek. “Me lo sono ritrovato più offensivo di quel che pensavo e ancor più forte dal punto di vista tecnico. Mi ricorda Milinkovic Savic che ho allenato da giovane alla Lazio”.

Il migliore in campo, autore dei primi due gol, è stato un super Ruben Loftus-Cheek. “La missione non è ancora compiuta. Sapevamo di dover vincere stasera in vista del match di ritorno in Francia. Questa vittoria è importante, siamo solo a metà. Sto giocando molto, in campo cerco di divertirmi, sempre. In questo momento sto bene e quando gioco… mi sento libero. La mia posizione in campo? Ho giocato in diversi ruoli, questa è la posizione che preferisco perché mi permette di essere più vicino alla porta. Stasera mi sono fatto trovare libero due volte e ho fatto… due gol". Leao non segnava dal gol contro il Cagliari in Coppa Italia ad inizio anno. “Il gol mi mancava, ma sto facendo bene anche senza segnare. È importante far gol per la fiducia. I tifosi mi hanno sempre sostenuto e anche nei momenti meno positivi mi hanno dato forza. Li ringrazio”. E Leao strizza l’occhio anche al primo posto… con cautela. “Mancano ancora tante partite in campionato, è difficile ma la rimonta non è impossibile, siamo forti, stiamo facendo bene, siamo reduci da un’ottima partita col Napoli, un avversario difficile… e stiamo giocando bene”. Con Theo, autore dell’assist per il suo gol, c’è una grande intesa. “È facile giocare con uno come Theo, ci capiamo al volo, possiamo giocare anche bendati…”.