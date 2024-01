Un Montefano dai due volti contro il Montegranaro. Gigli: "Primo tempo complicato, nella ripresa siamo cresciuti»

"Il campionato si sta dimostrando sempre più difficile e gli ultimi risultati dicono che vincere non sarà semplice". È quanto evidenzia Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, dopo il pareggio interno con il Montegranaro. È incominciato il girone di ritorno e da sempre è molto più complicata la seconda parte di stagione con le formazioni che moltiplicano gli sforzi pur di centrare i rispettivi obiettivi. "Loro – aggiunge – ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo quando hanno costruito alcune occasioni, nella ripresa abbiamo apportato degli accorgimenti e ci siamo resi pericolosi. Alla fine il pareggio è giusto".

La prima giornata di ritorno è stata all’insegna dell’equilibrio con tre partite finite in parità. "I risultati ribadiscono che è un torneo equilibrato ed è importante riuscire a muovere la classifica". Nel primo tempo il Montefano ha accusato delle difficoltà". Il Montegranaro non ci ha permesso di fare la nostra gara, cioè di pressare alto e di poter manovrare nella loro metà campo. Gli ospiti hanno giocato palla lunga sfruttando la fisicità e le qualità tecniche dei suoi giocatori. In quel periodo abbiamo corso dei rischi, ma poi ci siamo rimessi a posto con alcuni accorgimenti e creato le nostre occasioni".

Tra i viola c’è stato il secondo debutto di Orlietti, il difensore arrivato sul mercato dopo l’esperienza nella Sangiustese. "Siamo contenti per il suo ritorno – dice Gigli – e non ci siamo lasciati sfuggire la possibilità di riprenderlo. Il ragazzo ha sfruttato bene la sua occasione fornendo una buona prova".