Un nuovo difensore per il Pontedera. Dal Novara ecco il giovane Migliardi

Proseguono i movimenti di mercato del Pontedera. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Pablo Vitali dal Picerno (che ha già debuttato a Terni) e di Jacopo Scaccabarozzi, centrocampista, dalla Turris, il prossimo nome sarà quello di Francesco Migliardi, 21 anni, laterale sinistro in uscita dal Novara. Nato a Genova il 19 marzo 2003, il difensore era stato ingaggiato nell’estate del 2023 dal club piemontese che lo aveva acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria, dove aveva militato nella Primavera. Nella prima stagione a Novara ha messo insieme 18 presenze, delle quali 11 da titolare e 7 da subentrato, mentre in questa pur essendo stato convocato per tutte e 21 le partite, è sempre partito dalla panchina, entrando a gara in corso per 9 volte e mettendo insieme 174 minuti. L’arrivo di Migliardi va a rimpiazzare una partenza, la prima nel mercato invernale dopo la rescissione con Ragatzu a dicembre. E’ quella di Michele Ambrosini, destinato a passare all’Albinoleffe. Dopo un avvio da titolare, con 14 presenze nella formazione iniziale nelle prime 15 giornate, dopo l’1-2 con la Pianese l’esterno classe 2003 è finito un po’ ai margini del progetto, anche a causa del cambio di modulo, che dal 3-5-2, dove ricopriva il ruolo di esterno sinistro, e 4-4-2, dove occupava la posizione di laterale sinistro, è mutato nel 4-2-3-1. Così nelle ultime 6 gare il ragazzo, che era arrivato a Pontedera nell’estate del 2023 e che nella passata stagione era riuscito a mettere insieme 21 presenze delle quali 6 da titolare per un totale di 615’ giocati, è scalato in panchina, subentrando sempre tranne che a Terni.

E sulla positiva trasferta al Liberati (0-0) ci sono da registrare anche le dichiarazioni di Cristian Cerretti: "Sapevamo che affrontavamo la squadra più forte del girone e avevamo preparato la partita per stare stretti e compatti e quando c’era la possibilità di ripartire. Certo, siamo stati un po’ fortunati, è vero, ma la fortuna non gusta mai e a volte ci ha girato contro, però quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto e abbiamo messo lo spirito e la mentalità giusta per portare a casa qualcosa. E’ arrivato un punto e penso che siamo stati bravi ad ottenerlo perché abbiamo affrontato la partita come andava fatto. Ad occasioni doveva vincere la Ternana, ma queste partite se non le vinci puoi anche rischiare di perderle, quindi il punto per noi è tanta roba". Intanto la società fa sapere che è stata rinnovata la partnership con Poggianti 1958, eccellenza del Made in Italy nell’arte della camiceria, con sede a Peccioli, che da sempre disegna a produce camicie per uomo e donna sul nostro territorio, puntando su qualità, tradizione e innovazione. Stefano Lemmi