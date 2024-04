Un progetto vincente. La Valbisenzio ha fatto gol

Si fa a presto, nel mondo del calcio (anche a livello dilettantistico) a parlare di progetti pluriennali. Altra cosa è però portarli avanti con convinzione: nel 90% dei casi, può bastare un’annata-no dettata dall’inesperienza per indurre la dirigenza a tornare sui propri bassi, mandando tutto all’aria. Ma la vittoria del campionato di Terza Categoria da parte della Valbisenzio Academy rientra nel restante 10% ed è anche per questo che la società può festeggiare a pieno titolo una promozione in anticipo. Perché è arrivata passo dopo passo, nel giro di circa quattro anni, secondo un percorso di crescita graduale e costante, accompagnando i giovani del vivaio in prima squadra e attendendone la maturazione. E’ trascorso quasi un quadriennio da quando il club vaianese decise di allestire una formazione da impiegare per la Terza e la stagione del debutto durò...novanta minuti. Erano infatti i mesi immediatamente successivi al lockdown, quando il gruppo allora allenato da Pier Luigi Carli esordì rimediando una brutta sconfitta interna (0-4) contro il San Giusto, il 17 ottobre 2020. La prima e unica gara stagionale, visto che la seconda ondata del Covid19 portò di fatto la Figc a chiudere l’annata dei dilettanti dopo un solo incontro. Proprio nell’estate del 2021 fu però posata una delle pietre angolari del "progetto Seconda Categoria": Carli venne sostituito in panchina dall’attuale tecnico Antonio Imbriano, che centrò il quinto posto in campionato nel 2021/22 con 34 punti.

Un piazzamento non confermato nella scorsa stagione: 57 i punti conquistati, che non hanno però permesso alla compagine vaianese di andare oltre la sesta piazza. Playoff mancati per la seconda volta di fila quindi: qualcuno avrebbe magari cambiato guida tecnica, invece il direttivo ha giudicato il cammino in maniera positiva e ha rinnovato la fiducia al tecnico. Sino all’esplosione di quest’anno: ben 87 gol segnati e solamente 16 subìti, venti vittorie in ventisette partite e primato già consolidato a quota 65 punti (con un incontro ancora da giocare). Numeri da cui trarre coraggio ed autostima per affrontare la Seconda Categoria 2024/25.

Giovanni Fiorentino