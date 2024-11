Un punto per la Vigor. Primo tempo regalato, poi ci pensa Ferrara

VIGOR

1

L'AQUILA

1

VIGOR (4-3-3): Roberto 6, Pjetri 6, Rotondo 5,5 (1’st Ferrara 7), Magi Galluzzi 5,5, Fernandez 6,5, Gabbianelli 6,5, De Angelis 6, Mancini 6 (25’st Gonzalez 6), Diop 5,5 (10’st Beu 6), Pesaresi 6, Kone 6. All. Clementi.

L’AQUILA (4-3-3): Michelin 6, Gueli 5,5 (34’st Casella 6), Alessandretti 6,5, Brunetti 6, Di Santo 6, Del Pinto 6, Barberini 6, Zuccherato 6 (18’st Aversa 6), Banegas 7,5, Belloni 5,5, Misuraca 6 (34’st Russo 6). All. De Feudis.

Arbitro: Saccà di Messina.

Reti: 32’pt Banegas (L), 9’st Ferrara (V).

Note: ammoniti Rotondo (V), Zuccherato (L), Diop (V), Banegas (L), Barberini (L). Spett. 1.200 circa.

La Vigor si sveglia nella ripresa e raggiunge L’Aquila grazie ad un affondo di Ferrara. Di fatto i senigalliesi regalano un tempo agli abruzzesi: Vigor poco incisiva ed a tratti molto imprecisa, ma il carattere viene fuori alla distanza ed il gol di Ferrara, su geniale intuizione di Gabbianelli, risolve una situazione che si stava facendo intricata.

La cronaca: non una buona partenza dei rossoblu di casa che rischiano di combinarla grossa a pochi minuti dal fischio di inizio: uno spunto di Banegas diventa un invito a nozze per Misuraca, sulla linea di fondo l’ex Fermana cade rovinosamente a terra in seguito ad un contatto con Rotondo, ma per il fischietto di Messina si può proseguire. Poco o nulla sul fronte Vigor, un po’ meglio L’ Aquila che alla mezz’ora passa in vantaggio con un bellissimo tiro di Banegas, coronando al meglio il fraseggio con Belloni. Tutt’altro che esente da colpe la retroguardia vigorina. Vigor in bambola, ci prova Kone a dare la scossa, ma l’ottimo passaggio per Fernandez viene gettato alle ortiche dall’esterno argentino.

Nella ripresa Clementi torna al 4-3-3 ed in appena 10 minuti arriva il gol del pari: splendida apertura di Gabbianelli per il neo entrato Ferrara che a tu per tu con Michielin non sbaglia. Ingenua nell’occasione la formazione aquilana che si attarda a protestare in seguito ad un precedente, presunto, fallo in area su Banegas, perdendosi di fatto la ripartenza dei locali. Il gol dà alla Vigor nuovo slancio: clamorosa la chance che capita a Kone, bravissimo a recuperare un pallone sul fondo, ma il successivo cross non trova compagni in area pronti a deviare in porta. Il finale è concitato, azioni da una parte e dall’altra, eppure il gol non arriva ed alla fine il pareggio è il risultato più giusto.