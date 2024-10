Un regista per Consonni. Ecco Andrea Caponi

Un altro volto nuovo ieri pomeriggio al campo sussidiario "Palazzoli". E’ quello di Andrea Caponi, classe 1988, centrocampista, che ieri ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla Pistoiese. Il "regista", nativo di Pontedera, evidentemente non ha "legato" con mister Giacomarro e così si è aggregato alla corte del tecnico Luigi Consonni che già lo conosceva. Caponi sarà in campo domenica nel match-clou contro il Follonica Gavorrano?

"Speriamo di farcela, ma non dipende da noi" ha precisato il direttore generale Filippo Vetrini. Ed i tifosi biancorossi nutrono speranze di vedere in campo domenica sul terreno di gioco dello stadio Malservisi-Matteini anche l’attaccante Edoardo Marzierli che prosegue la preparazione con un lavoro differenziato dopo l’infortunio riportato nella gara contro il Trestina.

Un appuntamento quello di domenica che arriva nel momento più delicato della stagione per il Grifone e per mister Consonni che deve lottare contro il "tempo tiranno" ed è "costretto" a non sbagliare contro un avversario che, dopo la sconfitta in casa dell’Ostia Mare ha un motivo in più per riscattarsi in questo "derby" tutto maremmano. e particolarmente sentito.

Paolo Pighini