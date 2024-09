Un rinforzo per Possanzini. Grillo alla Maceratese

Il difensore argentino Franco Ezequiel Grillo è un giocatore della Maceratese. La società biancorossa ha comunicato di avere tesserato il calciatore che già si è allenato agli ordini di Matteo Possanzini e sarà disponibile per il match di oggi a Montefano, dove si gioca la partita di ritorno di Coppa Italia con i biancorossi vincitori 3-1 all’andata. Il giocatore, classe 1999, ha esordito nel campionato argentino nel 2019 con la maglia del Club Atlético Colegiales (Primera C) per poi difendere i colori del Centro Social y Recreativo Español (Primera D). Arriva dalla Jesina, dove ha giocato gli ultimi due campionati di Eccellenza.

"Cercavamo di puntellare la rosa – spiega Stefano Serangeli, dg della Macerataese – e abbiamo individuato in Grillo un profilo idoneo e un giocatore con le caratteristiche ideali, oltretutto si tratta di un elemento che conosce il campionato di Eccellenza". Oggi a Montefano i biancorossi non potranno fare affidamento sul difensore Mastroippolito, si spera che possa essere recuperato per la prossima gara casalinga. Nella prime tre gare ufficiali il tecnico ha pescato a piene mani nella rosa. "Abbiamo un organico ricco e guardando alle gare precedenti – conclude Serangeli – si nota che, a parte3-4 punti fermi, sono cambiati tanti giocatori".