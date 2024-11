Un Viareggio cl...Amoroso. Per il Camaiore due rientri

La decima giornata di Eccellenza desta tanta curiosità e attesa con due nuovi debutti illustri in panchina come quello di Vangioni a Castelnuovo (in casa col Certaldo) e di Amoroso alla guida del Viareggio (a Ponte Buggianese). Intanto il Camaiore capolista prova ad allungare in vetta su Cenaia (che però ha partita “facile“ sulla carta con la Cuoiopelli) e Cecina (impegno assai più arduo in quel di Ponsacco).

Qui Camaiore. I bluamaranto vanno a Sesto Fiorentrino contro un’avversaria molto tosta, specialmente nel fortino del “Torrini“. L’allenatore Pietro Cristiani è ancora senza Anzilotti (ha ricominciato a correre ma rientra in gruppo la prossima settimana), Bacci e Cornacchia (scontano l’ultima delle 2 giornate di squalifica). Si rivedono però in panchina disponibili Zavatto e Kthella. Sestese-Camaiore sarà diretta da Danesi di Pistoia, con assistenti Egitto di Arezzo e Laganà di Siena. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Da Pozzo; 11 Ricci; 10 Nardi, 9 Chiaramonti.

Qui Viareggio. Parte in trasferta in terra pistoiese l’avventura di Christian Amoroso sulla panchina delle zebre. Out ancora Benassi (vicino però al rientro) e mancano pure lo squalificato Sorbo e l’infortunato Morelli. Dalla difesa a 3 vista di recente con Santini si torna ora a 4 dietro con Ricci-Bertacca coppia centrale. Dubbi in mezzo al campo e sull’esterno alto a sinistra. Terna tutta fiorentina a Ponte Buggianese con Leonetti, Valeri e Rontani. Probabile formazione (4-4-2): 1 Carpita (C); 2 Frroku (2005), 5 T. Ricci, 6 Bertacca, 3 Bertelli; 7 C. Belluomini, 4 Bianchi (Marinai), 8 L. Remedi (Minichino), 11 Bibaj (Chicchiarelli); 10 Caggianese, 9 Brega.

Qui Real FQ. Bianconerazzurri senza lo squalificato portiere Luci ospita il Fucecchio al “Necchi-Balloni“ (arbitrerà Cantoro di Brindisi, coi guardalinee Scellato di Prato e Santaera di Pisa). Cipolli ha tutti a disposizione con l’unico dubbio legato a Stringara per affaticamento. Probabile formazione (3-5-2): 1 Pastine; 2 Vignali (2005), 6 Vittorini, 5 Tognarelli (C); 7 Meucci, 4 Fortunati, 8 Bartolini, 11 Stringara, 3 Lucarelli; 9 Scarpa (Panicucci), 10 Mangiarotti (Micchi).