Una cenerentola da battere. Il Victor affronta Certaldo

Torna a correre sul campo di Acquaviva il Victor San Marino che oggi se la vedrà con il Certaldo penultimo della classe. Con il chiaro obiettivo di tornare a mettere tutto il bottino in tasca. I biancazzurri del Titano sono reduci da due sconfitte consecutive e ora, quando mancano cinque gare al termine della regular season devono fare di tutto per restare aggrappati alla zona playoff. Considerando che là davanti, ormai, il discorso promozione pare una corsa a due tra Carpi e Ravenna, rispettivamente prima e seconda della classe. Passando al girone F è a caccia di riscatto e di punti pesanti per cercare di uscire dalla zona playout lo United Riccione che, però, questo pomeriggio dovrà fare qualcosa di più del compito classico per non restare a secco anche sul campo del Campobasso primo della classe. I biancazzurri, passati dalle mani di Riolfo a quelle di Utro appena qualche settimana fa, non pronunciano la parola vittoria da sette turni e con la nuova guida tecnica ancora non hanno raccolto nemmeno un punticino. Tanto da essere scivolati nella zona pericolosissima della classifica con 31 punti messi insieme in 29 giornate. Troppo pochi per dormire sonni tranquilli.

Serie D. (30ª giornata, ore 15). Girone D: Aglianese-Sammaurese, Carpi-Progresso, Corticella-Imolese, Fanfulla-Pistoiese, Lentigione-Borgo San Donnino, Ravenna-Forlì, Sant’Angelo-Prato, Sangiuliano City-Mezzolara, Victor San Marino-Certaldo.

Classifica: Carpi 59; Ravenna 57; Lentigione, Forlì 52; Victor San Marino 50; Corticella 48; Prato 43; Imolese 42; Fanfulla 41; Aglianese 40; Sangiuliano City 38; Sant’Angelo 37; Sammaurese 35; Pistoiese, Progresso 32; Borgo San Donnino, Certaldo 23; Mezzolara 19.

Girone F: Atletico Ascoli-Vastogirardi, Campobasso-United Riccione, Chieti-Termoli, L’Aquila-Sambenedettese, Matese-San Nicolò Notaresco, Real Monterotondo Scalo-Sora, Roma City-Avezzano, Tivoli-Alma Juve Fano, Vigor Senigallia-Fossombrone.

Classifica: Campobasso 59; L’Aquila 55; Sambenedettese 54; Vigor Senigallia 48; Avezzano 47; Roma City 45; San Nicolò Notaresco, Chieti 43; Atletico Ascoli 37; Fossombrone, Termoli 35; Sora 34; Real Monterotondo Scalo 32; United Riccione 31; Tivoli 30; Vastogirardi 26; Alma Juve Fano 25; Matese 22.