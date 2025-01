Una delicata trasferta. Recanatese, uno snodo delicato della stagione

Nel percorso della Recanatese, ad un bivio tra un futuro prossimo tranquillo, in termini di classifica ed il rischio concreto di dover lottare sino al termine per la sopravvivenza, la gara odierna ad Ascoli assume un significato fondamentale anche perché sostanzialmente è la prima della "nuova era", quella post Sbaffo e con la possibilità di vedere subito all’opera i nuovi innesti Giandonato e Zini. Due giocatori importanti per la categoria e soprattutto l’ex Fermana e L’Aquila potrebbe e dovrebbe far fare un deciso salto di qualità sotto l’aspetto tecnico, pur se non occorre aspettarsi subito grandi cose visto che la sua condizione, giocoforza, non può essere quella dei giorni migliori (non disputa una partita intera da più di 3 mesi, la sua ultima da titolare è stata il 27 ottobre contro l’Avezzano e nel nuovo anno ha giocato solo un minuto a Civitanova). L’allenatore Bilò, inoltre, recupera in difesa anche Bellusci per cui, una volta tanto, avrà diverse opzioni nella scelta dell’undici titolare, tenendo conto delle previste assenze di Raparo (squalificato) e D’Angelo (infortunato). L’ipotesi, almeno sulla carta, più semplice, sarebbe quella di ritrovare tra i pali Del Bello che completerebbe il reparto under, con Canonici trequartista e Daniel Ferrante nella consueta posizione di esterno destro di centrocampo. Qualora invece si decida di riproporre in porta Mascolo occorrerà inserire un altro giovane per rispettare le normative e non sarà cosa semplice anche perché al "Don Mauro Bartolini" si preannuncia battaglia. "Al contrario di altre volte – ha detto alla vigilia Simone Seccardini, allenatore dell’Atletico – mi aspetto una partita aperta, con entrambe le squadre pronte a giocarsela. Dovremo essere bravi a limitare il numero di transizioni e le situazioni di palla inattiva perché sono aspetti che possono esaltare le loro qualità. La Recanatese ha una rosa importante e con gli ultimi innesti si è ulteriormente rafforzata. Noi dobbiamo anche riscattarci dal ko di Fermo dove abbiamo vissuto una giornata storta, sotto il punto di vista dell’approccio, qualcosa che finora non ci era mai mancato nelle altre occasioni. Siamo consapevoli dell’importanza di partire bene e sono sicuro che si sia trattato di un episodio isolato".

La probabile formazione: Del Bello; Edoardo Ferrante, Bellusci, Cusumano; Daniel Ferrante, Alfieri, Giandonato, Mordini; Canonici; Spagna, Zini.