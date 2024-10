Una domenica all’insegna dei derby. Comacchiese-Casumaro e X Martiri-Portuense

Derby dalle opposte motivazioni in Promozione tra Comacchiese e Casumaro: per i lagunari restare in scia della capolista Mesola e per i rossoblù centesi mettere fieno in cascina per raggiungere il prima possibile la salvezza. "Giochiamo contro una corazzata – mette le mani avanti il direttore sportivo del Casumaro, Marco Marani – con punta di lancia bomber Gherlinzoni, un attaccante che stimo molto, per me il migliore dell’Eccellenza. Rambaldi? Si è inserito bene, anche se serve un po’ di pazienza affinché prenda confidenza con la squadra che ha a disposizione". Per le condizioni proibitive del "Raibosola" si gioca a Porto Garibaldi. "Ci avevo giocato otto anni fa – ricorda Francesco Benini, capitano del Casumaro – quando vincemmo il campionato di Prima categoria, contro il Magnavacca. Ho un bel ricordo della Comacchiese, l’anno scorso vincemmo in trasferta, sia pure con un po’ di fortuna. Quest’anno sarà ancora più difficile, la Comacchiese è stata la regina del mercato, siamo consapevoli che ci sarà da soffrire". Il Casumaro è praticamente al completo, l’unica preoccupazione per Sergio Rambaldi potrebbe essere il difensore Farina per un problema alla caviglia. Il fanalino di coda Masi Torello Voghiera riceve il Trebbo, diretta concorrente per la salvezza, con due novità in organico. Dal vicino Veneto sono arrivati due giovani interessanti: il primo è il difensore Cavazzin, proveniente dal Porto Viro, squadra di Eccellenza; il secondo è Maestrello, un attaccante l’anno scorso in forza ai veneziani del Cavarzere, in Promozione.

"Entrambi saranno a disposizione di mister Lega – anticipa il direttore generale Graziano Quarella – E’ stata un’occasione: si sono trasferiti a Ferrara per ragioni di studio e ci siamo affrettati a tesserarli". Trasferta ad alto rischio per il Consandolo, che sarà in campo a Bentivoglio, una delle big. "E’ un avversario molto difficile – è il timore del presidente Luigi Maggi – non dobbiamo farci ingannare dalla vittoria per 3-1 in Coppa. E’ una squadra competitiva, ma ha i nostri stessi punti". Portuense di scena a Porotto nel derby con la X Martiri. "C’è voglia di riscatto dopo la prova incolore con il Petroniano, anche ci sarà l’incognita del terreno ai limiti della praticabilità" dice il direttore sportivo Riccardo Alberani. "Il terreno è molto allentato, un handicap per entrambe, mica solo per la X Martiri – puntualizza Paolo Mariani, l’allenatore – sarà una battaglia sportiva. La X Martiri vuole rifarsi a nostre spese della sconfitta con il Petroniano per 2-0, ma anche noi abbiamo perso in casa con il Petroniano con lo stesso risultato". Portuense senza Formigoni e i lungodegenti Di Domenico e Sow; quest’ultimo in ripresa.

Franco Vanini