Una prodezza di Boccadamo lancia la Pianese, Carpi battuto

Piancastagnaio, 13 ottobre 2024 – La Pianese dopo aver battuto il Milan futuro batte anche il Carpi al Comunale di Piancastagnaio cogliendo tre punti molto pesanti in chiave salvezza. Le zebrette già dall’inizio cominciano col piede sull’acceleratore: al 6’ Indragoli spinge sulla destra e tenta un traversone verso il centro dell’area, la difesa del Carpi allontana in qualche modo. Al 13’ arriva invece il primo squillo ospite, ma Boer è attento su Stanzani. Una decina di minuti dopo la Pianese si rende pericolosa: Mastropietro entra in area e serve Boccadamo, il tiro del 77 è parato da Sorzi. Al 31’ un’altra pregevole combinazione manda al tiro Mignani, anticipato sul più bello. Quando manca un giro di lancette alla fine del primo tempo la Pianese va due volte vicina al vantaggio: prima con un traversone dalla destra di Boccadamo sventato da Sorzi, poi su una conclusione a colpo sicuro di Proietto la difesa ospite si salva miracolosamente. Dopo cinque minuti della ripresa la Pianese trova il vantaggio: Boccadamo intercetta la sfera ai 30 metri, avanza con la palla fino al limite dell’area di rigore e dopo uno splendido doppio passo incrocia un diagonale mancino su cui Sorzi non può nulla. La reazione del Carpi non tarda ad arrivare: 5’ dopo Stanzani penetra in area e calcia di potenza, ma Boer è super e respinge la conclusione. Ancora Pianese al 20’, Simeoni serve Colombo al limite, palla a lato di un soffio. Zebrette di nuovo pericolose qualche minuto dopo, Proietto calcia col suo mancino da fuori area spaventando Sorzi,. L’occasione più ghiotta bianconera arriva però poco il 30’: un lancio dalle retrovie premia Indragoli, che al limite serve Mignani, che non riesce a dare sufficiente forza al tiro. Al 38’ invece è Boer a salvare il risultato con una prodezza sulla punizione di Saporetti. PIANESE – CARPI 1-0 PIANESE (3-4-2-1) Boer; Indragoli, Pacciardi, Polidori; Boccadamo, Proietto (35’st Da Pozzo), Simeoni, Nicoli (49’st Remy); Mastropietro (24’st Odjer), Colombo (24’st Falleni); Mignani. Panchina: Filippis, Reali A., Papini, Chesti, Barbetti, Nicastro, Pallante. Allenatore Prosperi. CARPI (4-3-1-2) Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Calanca (39’st Verza); Forapani, Mandelli (30’ pt Puletto), Contiliano; Stanzani (12’st Sereni); Gerbi (12’st Sall), Saporetti. Panchina: Lorenzi, Pezzolato, Cecotti, Nardi, Amayah, Panelli, Zoboletti, Mazzali, Figoli. Allenatore Serpini. Arbitro: Ricasoli di Locri (Galieni-Antonicelli). Rete: 5’st Boccadamo. Ammoniti: Zagnoni, Polidori, Forapani, Pacciardi. Recuperi: 1 e 4.