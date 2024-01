Una vittoria fondamentale. Grifone ora continua così

Sul terreno del "Buon Riposo" di Seravezza è scattata la "scintilla biancorossa" come aveva sperato il tecnico Bonuccelli in sede di presentazione della gara. La vittoria ottenuta contro l’undici di mister Amoroso assume un’importanza notevole perché rilancia il Grosseto verso il vertice della classifica. Evidentemente il nuovo modulo adottato dall’allenatore, anche se in ritardo, sta dando i frutti sperati. Cretella e compagni stanno dimostrando di trovarsi a loro agio con questa nuova impostazione del 3-5-2 e contro una formazione solida come quella versiliese sono riusciti ad imporsi in maniera sicura e meritata: tutti i reparti hanno funzionato a dovere. E forse il punteggio poteva essere ancora più rotondo. Questa "scintilla" dovrebbe dare inizio alla svolta definitiva tanto attesa dai tifosi biancorossi che seguono sempre con tanto interesse le trasferte e le vicende del Grifone. Un successo esterno che arriva dopo tre pareggi consecutivi. Ora è indispensabile che i biancorossi proseguano su questa strada dando continuità al lavoro inanellando un filotto di vittorie. Del resto le avversarie stanno segnando il passo e il vertice della classifica divente un obiettivo sempre più alla portata del Grosseto. Domenica arriva allo "Zecchini" l’undici del Tau Altopascio, formazione rivelazione del girone: dopo la "scintilla" deve accendersi il "fuoco".

Paolo Pighini