Under 12. Le giovani biancazzurre si fanno superare dal Cailungo

È scattata la fase primaverile del campionato sammarinese Under 12. E sul piano del risultato non è buona la prima delle Under 12 della San Marino Academy. Il Cailungo Azzurro si impone complessivamente 4-2. I giovani Rossoverdi fanno propria la prima frazione grazie al gol di Macina. Del Cailungo anche il secondo tempo, chiuso con un 2-1 che ha in Tommaso Terenzi e Argenziano i marcatori sulla sponda borghigiana, mentre per la San Marino Academy va a segno Aurora Terenzi. Finisce 1-1, infine, la terza frazione: il risultato è il frutto del botta e risposta fra Michelle Andreini e Argenziano. Dopo una striscia di sei risultati utili consecutivi, gli Under 19 del futsal cadono sul campo del Celtic. La gara di ritorno è completamente diversa da quella di andata. Qui i padroni di casa sbloccano la contesa al 6’ con Di Napoli, prima del pareggio di Lotti. L’ultima parola sul primo tempo è ancora del Celtic, che ritrova il vantaggio con Alaa Elsayed. Quest’ultimo è il firmatario anche del 3-1, risultato che rimarrà invariato fino ai minuti di recupero, quando Ballarini segna.