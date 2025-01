Under 15. I convocati a Roma per il Progetto Giovani

Ci sono anche dei ragazzi del Maceratese tra i convocati a Roma nell’ambito del Progetto Giovani Lnd. Fabian Valtolina, allenatore rappresentativa nazionale dilettanti Under 15, in collaborazione con i referenti tecnici regionali di Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna ha convocato i calciatori per il 5 febbraio al Centro Sportivo Tor Sapienza. Per il raduno territoriale della area centro della rappresentativa nazionale under 15 dovranno così presentarsi nella capitale Ashraf Ameur dell’Academy Civitanovese, Diego Romagnoli della Robur, Riccardo Tacconi della Treiese, Michele Lena e Cristian Punzo della K Sport, Iulian Grigore della Nuova Altofoglia, Pietro Vita dell’Invictus Rapagnano Grotta, Nicolas Novelli dell’Atletico Mariner. Il raduno prevede anche una partita a ranghi contrapposti che inizierà alle 14 e alla fine i ragazzi potranno tornare a casa.