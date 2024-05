Under 15. Il Rimini batte la Spal in finale e conquista il Torneo Tassi

Non è ancora tempo di vacanze, nonostante il campionato sia arrivato al capolinea, per le Under 15 del Rimini. È scattata l’ora dei tornei, quelli primaverili che portano alle vacanze estive, e le biancorosse debuttano subito con un successo. La giovane formazione di Piazzale del Popolo, infatti, ha conquistato la 42esima edizione del Torneo Tassi, organizzato dalla società Progresso. Un torneo dedicato a Pulcini ed Esordienti, ma anche con una sedizione tutta al femminile dedicata alle formazioni Giovanissime. Le ragazze del Rimini hanno prima superato l’Imolese in semifinale, gara che si è chiusa sull’1-0, per poi vincere anche la finalissima con la Spal realizzando la bellezza di sei gol (6-2 il finale). Poi tutte insieme ad alzare la coppa al cielo. Un primo appuntamento primaverile nel quale le biancorosse sono state capaci veramente di farsi valere, anche contro avversarie di un certo livello. Prima di godersi le meritate vacanze estive.