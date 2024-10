Under 15, Pro Soccer sconfitta due a zero nell’amichevole di lusso contro la Juventus

Continuano le amichevoli di lusso per i Giovanissimi under 15 della Pro Soccer Lab. Lo scorso fine settimana la squadra, accompagnata dallo staff tecnico e dai dirigenti, è stata invitata a Vinovo per una partita amichevole contro i pari età della Juventus, che si è conclusa 0-0 nel primo tempo, dopo un’ottima prestazione, e 2-0 per i bianconeri al termine dei due tempi regolamentari. "Siamo veramente felici di aver ricevuto questo invito – spiega Roberto Picardi, allenatore e responsabile tecnico della società – che ci inorgoglisce e ci permette di continuare a fare un programma di crescita molto importante. Dopo l’amichevole contro il Genoa, i nostri ragazzi si sono potuti confrontare con un’altra grandissima realtà del panorama professionistico non solo in campo ma anche fuori, visitando il centro sportivo bianconero e respirando così il calcio di un certo livello". La serie di amichevoli prestigiose continuerà facendo visita il 4 novembre al Bologna.