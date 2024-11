Under 15. Rimini scatenato,. San Marino cade

Pioggia di gol per l’Under 15 del Rimini (foto) sul campo del River Delfini (7-0). Una giornata di esultanza per Bianchi, Protasi (doppietta per lei), Chiarabini, Bianchi, Merlini e Barakat. Rimini: Siliquini (1’ tt Dell’Acqua), Osmani, Protasi (10’ tt Nascimento), Bianchi, Machhour (24’ st Terere), Merlini (13’ tt Esposito), Asperti (18’ tt Barakat), Sacchetti (12’ st Gelati), Chiarabini. All.: S. Franco. Mentre il Riccione osserva il suo turno di riposo, le ragazze della San Marino Academy lasciano tutto in casa della capolista Cesena (5-2).

Under 15. Girone C (8ª giornata): Granata-Imolese 3-2, Cesena-San Marino Academy 5-2, Frugesport-Vecchiazzano 0-2, River Delfini-Rimini 0-7. A riposo la Femminile Riccione.

Classifica: Cesena 19; Femminile Riccione 16; Rimini 15; San Marino Academy 12; Vecchiazzano 9; Frugesport, Granata 6; River Delfini, Imolese 0.