Calcio Serie C. La Pianese si prepara a sfidare il Pineto. Nicoli non si fida. "Partita complicata»

E’ un buon momento, per la Pianese, che, dopo il pareggio in extremis con il Legnago, terzo risultato utile di fila, si è portata a quota 24 in classifica, momentaneamente al settimo posto. "Ci abbiamo provato fino all’ultimo a rimettere in piedi la gara – ha spiegato il centrocampista Simone Nicoli (nella foto) –: la partita è stata forse più difficile di come ce la aspettavamo, l’abbiamo approcciata in modo diverso dal solito. Aver portato a casa un punto è stato importante". Nessuna sosta: domani sera, alle 20,30, la sfida sul campo del Pineto, reduce dal successo con il Pescara capolista. "Mi aspetto una gara molto complicata – ha sottolineato il bianconero –. Del resto questo girone conferma ogni domenica di essere particolarmente impegnativo. Ma se noi entriamo in campo come sappiamo, con la nostra aggressività e il giusto atteggiamento, facendo le cose che prepariamo in settimana, possiamo dire la nostra". "Ho percepito dal primo giorno che a Piancastagnaio si respira aria di calcio – ha poi chiuso Nicoli –, grazie a una società seria che mette nelle migliori condizioni per lavorare. Mi trovo bene con tutti i compagni, penso sia uno degli ingredienti principali di questa Pianese: stiamo facendo un ottimo cammino, ma in questo campionato non ci si può mai rilassare, altrimenti diventa dura. Non dobbiamo mai mollare".