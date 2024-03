Under 16 Lega Pro. Ecco le scelte di Arrigoni

Giovani biancorossi in rappresentativa. Il portiere Elia Perazzi e il difensore Pietro Drudi sono stati convocati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni nella rappresentativa Lega Pro Under 16 per l’amichevole contro l’Inter Under 16 in programma oggi, alle 15.30, al ‘Konami Youth Development Centre’ di Milano.

I convocati. Portieri: Christian Binaghi (Pro Patria), Elia Perazzi (Rimini). Difensori: Gabriele Osti (Spal), Alessandro Bertini (Olbia), Angelo D’Ambrosio (Benevento), Alex Roda (Spal), Gianmarco Barletta (Audace Cerignola), Mattia Ridolfi (Cesena), Pietro Drudi (Rimini), Cosimo Angrisano (Avellino). Centrocampisti: Andrea Ballanti (Cesena), Jacopo Rivadossi (Lumezzane), Alessandro D’Elia (Pro Vercelli), Alessandro Pezzi (Cesena). Attaccanti: Vincenzo Santonastaso (Avellino), Andrea Minenna (Triestina), Marco Giugliano (Benevento), Marco Vettor (Triestina), Gabriele Desiderato e Diego Ruffino (Spal), Vincenzo Battista (Benevento), Andrea Fois (Torres).