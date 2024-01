Under 16 serie c. Ai biancorossi basta Romualdi

Al Rimini basta il gol di Romualdi per avere la meglio sul Lumezzane (1-0). Rimini: Perazzi, Manzi, Foschi, Lombardi N., Lombardi L., Zammarchi, Romualdi, Nava, Grassi (22’ st Di Pollina), Arlotti, Cellarosi. All.: Masolini. Sconfitta di misura per l’Academy con il Vicenza (1-2). San Marino Academy: Cenci; Zavoli (63’ Guidi), Delvecchio (dal 70’ Colombini), Pennacchini (55’ Berardinelli), Montali (55’ Markaj), Mirchev, Podeschi, Deronjic (70’ Giordani), Grandoni (63’ Molinari), Meloni, Tamagnini. All.: Vangelista.

Under 16 Serie C. Girone B (13ª giornata): Spal-Trento 5-0, Arzignano Valchiampo-Cesena 2-5, Padova-Virtus Verona 0-0, Rimini-Lumezzane 1-0, San Marino Academy-Vicenza 1-2, Triestina-Legnago 2-0.

Classifica: Cesena 33; Vicenza 29; Triestina 25; Spal 24; Padova 23; Virtus Verona 21; Legnago 16; Rimini 12; Lumezzane, Trento, Arzignano Valchiampo 10; San Marino Academy 6.