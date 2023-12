Under 16 serie c. Molfetta cala il tris. Vincono i casalinghi La formazione Under 16 di Serie C del Rimini ha vinto 3-2 contro la Virtus Verona, grazie al tris di Molfetta. L'Academy San Marino è stata sconfitta 3-0 a Cesena. La classifica vede Cesena al primo posto con 25 punti.