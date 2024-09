Under 17 e 15 serie C. La San Marino Academy a Trento fa sempre la voce grossa

Basta una sola rete agli Under 17 di serie C della San Marino Academy per mettere in tasca tutto con il Trento (1-0). Ci pensa Markaj. San Marino: Cenci; Delvecchio, Colombini, Pennacchini (24’ st Markaj), Montali, Baiardi, Arcangeli (44’ st N. Tamagnini), Meloni, Canarezza (44’ st Podeschi), Molinari (24’ st Raschi), S. Tamagnini (15’ st Grandoni). All.: Di Maio. Un punto, invece, per l’Under 17 del Rimini che davanti al pubblico di casa ha pareggiato con la Feralpisalò (2-2, in gol Mengoni e Manzi). Rimini: Pirini, Zammarchi (44’ st Cristiani), Fabbri (18’ st Lombardi N.), Manzi (44’ st Lombardi L.), Drudi (44’ st Mataj), Mengoni, Cellarosi (18’ st Molfetta), Eco (44’ st Tito), Grassi, Cenci (8’ st Di Pollina), Bizzarri. All.: Mandola.

Under 17 serie C. Girone B (1ª giornata): Virtus Verona-Carpi 2-1, Vicenza-Caldiero Terme 3-1, Legnago-Clodiense 2-1, Rimini-Feralpisalò 2-2, Trento-San Marino Academy 0-1, Triestina-Spal 0-2, Vis Pesaro-Arzignano Valchiampo 1-1. A riposo il Padova. Classifica: Virtus Verona, Vicenza, Legnago, San Marino Academy, Spal 3; Rimini, Feralpisalò, Vis Pesaro, Arzignano 1, Carpi, Caldiero, Clodiense, Trento, Triestina, Padova 0. Nel campionato Under 15 inizia bene per la San Marino Academy con due gol al Trento (2-1, Shehi e Mazza). San Marino: Azzouine; Prendi (35’ st De Luca), M. Ceccoli (41’ pt Taini), Mazza, Piergiacomi, A. Ceccoli, Ionni (35’ st Amati), Angelini, Shehi (35’ st Renzi), Nicolini (26’ st Testoni), Della Balda (22’ st Frulli). A disp.: Michelotti. All.: Vanni. Sconfitta per l’Under 15 del Rimini sul campo della Feralpi (5-1, a segno Senja). Rimini: Alberani, Aragão da Cruz (7’ st Dhelpra), Zavaglia (13’ st Ricci), Saponaro, Lunedei (23’ st Donini), Calderoni, Vegliò (23’ st Magnaterra), Torsello (7’ st Lanna), Senja (23’ st Montani), Capelli (23’ st Kasalla), Aureli. All.: Brocchini.

Under 15 serie C. Girone B (1ª giornata): Vicenza-Caldiero Terme 4-0, Legnago-Union Clodiense 0-0, Virtus Verona-Carpi 4-1, Triestina-Spal 2-4, Rimini-Feralpisalò 1-5, Vis Pesaro-Arzignano Valchiampo 2-1, Trento-San Marino Academy 1-2. A riposo il Padova. Classifica: Vicenza, Virtus Verona, Spal, Feralpisalò, Vis Pesaro, San Marino Academy 3; Legnago, Union Clodiense 1; Caldiero Terme, Carpi, Triestina, Rimini, Arzignano Valchiampo, Trento, Padova 0.