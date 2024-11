Under 17. Le ragazze della Perla Verde calano il poker con il Modena

Un solo gol realizzato e cinque subiti. Così le Under 17 del Rimini lasciano tutto all’Imolese davanti al pubblico amico (5-1). L’unico acuto delle biancorosse ha il nome di Celeschi. Rimini: Vannucci, Pesaresi, Valenti (2’ st Valenti), De Sio (15’ st Mazza), Paganelli (31’ st Minni), Mascella, Giunta (20’ st Bianchi M.), Celeschi, Cola, Brandi (45’ st Belhaj), Baccini (7’ st Bertozzi G.). All.: Franco. A riposo il San Marino, continua a volare la Femminile Riccione che non ha fatto sconti al Modena (4-1).

Under 17 (9ª giornata): Spal-Fabbrico 11-0, San Nicolò-Reggiana 3-0, Femminile Riccione-Modena 4-1, Rimini-Imolese 1-5, Real Sala Bolognese-Juventus Club Parma 2-1, Cus Parma-Fossolo 76 0-2. A riposo la San Marino Academy.

Classifica: Femminile Riccione 25; Spal 21; San Marino Academy 19; Imolese 16; San Nicolò 15; Fossolo 76 13; Real Sala Bolognese 8; Reggiana 7; Rimini, Cus Parma, Fabbrico 3; Juventus Club Parma 1.