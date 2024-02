Under 17 seconda fase regionale. Il Rimini doma la Montanara e il derby va alle riccionesi

Tre gol rifilati alla Montanara Ducale ultima della classe. Così le Under 17 del Rimini hanno messo in tasca tutto nella quarta giornata della seconda fase del campionato (3-0). A scrivere il proprio nome alla voce gol sono state Giunta, Teresa e Vecchione. Ben sei volte a segno le ragazze della Femminile Riccione nel derby casalingo contro il Ravenna (6-0). Un match sul quale hanno lasciato l’impronta in zona gol Santoni, El Abass, Deliallisi e tre volte Pitonzo. Un successo che permette alle ragazze della Perla Verde di mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno e con tre punti di vantaggio sull’inseguitrice Real Salabolognese.

Under 17 seconda fase regionale (4ª giornata): Femminile Riccione-Ravenna 6-2, Montanara Ducale-Rimini 0-3, Modena-San Nicolò 1-1, Fossolo 76-Real Salabolognese 0-2. E’ rimasta a riposo la Reggiana.

Classifica: Femminile Riccione 12; Real Salabolognese 9; Ravenna 7, Rimini 6; Modena 5; San Nicolò, Fossolo 76, Reggiana 1; Montanara Ducale 0.