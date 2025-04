Unione Polisportiva Policiano brilla ai campionati italiani di maratonina

In occasione dei campionati italiani di maratonina a San Benedetto del Tronto domenica scorsa, la Unione Polisportiva Policiano, nonostante alcune defezioni, ottiene un ottimo settimo posto complessivo nella classifica di società su 191 partecipanti con oltre duemila atleti impegnati. La squadra aretina era composta in campo maschile da Pastorini, Bettarelli, Annetti, Ciambriello, Landucci, Lisi, Luccero, Maccari, Manco, Martino, Monacchini, Monnanni, Orsi, Nespoli, Ragazzini, Sapone, Scaglia, Serboli, Serluca, Sinatti, Sisi e Volpi e in campo femminile da Boncompagni e Picchirilli. Il migliore della compagine aretina è stato Michele Pastorini, arrivato 16° al traguardo (primo nella sua categoria) con il tempo di 1.10.15, quasi 18 minuti in più rispetto al vincitore della corsa, il keniano Kedir. Tra le donne, è salita sul podio della propria categoria, al terzo posto, Emanuela Picchirilli con il tempo di 1.38.05. Il prossimo appuntamento è ora per Pasquetta, con la 23a edizione della Parcocorsa con partenza dal Foro Boario.