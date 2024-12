United, nuovo corso. "Siamo usciti dal tunnel. Col Piacenza sarà dura»

Lo spauracchio della zona retrocessione si fa sempre più lontano per lo United Riccione. Terza vittoria di fila con quella guadagnata domenica scorsa contro l’Imolese, sei gol segnati nelle ultime tre e un posto nel bel mezzo della classifica tenuto al sicuro. Ma la 15ima giornata del girone D è alle porte e i ragazzi di mister Beoni sono già al lavoro per il match di domani in casa del Piacenza, il primo dopo il cambio di guida al vertice della società. I biancoazzurri avranno infatti un nuovo tifoso d’eccellenza sugli spalti, Jonathan Tranquilli, il procuratore a capo della cordata di imprenditori che hanno acquistato in settimana il club da Pasquale Cassese. "Nello spogliatoio si respira una bella aria – spiega Mateo Likaxhiu, autore del primo gol contro l’Imolese –. Veniamo da tre vittorie consecutive, non ci possiamo però rilassare troppo, abbiamo festeggiato e ora la nostra testa è tutta sulla gara contro il Piacenza". Quella contro la squadra emiliana si profila già un match a cui i riccionesi dovranno fare molta attenzione, anche se la corazzata arrivata negli anni a disputare anche la serie A sta vivendo un periodo non troppo facile. Nelle ultime cinque gare di campionato, i piacentini hanno portato a casa un solo pareggio e quattro sconfitte consecutive, subendo addirittura undici gol, di cui solo sei nell’ultima contro il Forlì. Unica consolazione la vittoria contro il Sant’Angelo negli ottavi di Coppa Italia di mercoledì scorso.

"Non dobbiamo comunque abbassare la guardia – riprende il centrocampista classe 2000 –. Il Piacenza è una squadra ben organizzata e quella di domani sarà una partita senza dubbio difficile per noi che entreremo in campo come ogni volta, continuando su questa strada e con un passo che ultimamente ci sta premiando". Likaxhiu, cresciuto nelle giovanili dell’Ancona, è arrivato in Riviera lo scorso 29 luglio dal Livorno e nella stagione 2020-21 ha fatto parte della rosa del Parma, quell’anno in serie A. Allo United ha segnato quattro gol, diventando negli ultimi tempi un titolare fondamentale per la formazione di Beoni. "Sono contento di come sto giocando ultimamente – riprende il giocatore albanese -. Spero di continuare così per aiutare la squadra, alla fine le nostre vittorie sono un gioco di squadra".

Federico Tommasini