United Riccione all'ultimo posto: sconfitta con Sasso Marconi complica la salvezza

Lo United Riccione ha toccato il fondo e ora la situazione si fa veramente dura. La sconfitta con il Sasso Marconi davanti al pubblico del Nicoletti ha portato la squadra biancazzurra all’ultimo posto in classifica. Raggiunto da quel Fiorenzuola con il quale, per di più, i romagnoli sono in svantaggio negli scontri diretti. Una disfatta alla quale il club del presidente Tranquilli potrà cercare di mettere una toppa nelle ultime quattro giornate di campionato. Ma l’impresa è complicatissima. Soprattutto visto il rendimento del girone di ritorno dello United che in 13 gare disputate è stato capace di mettere al sicuro soltanto 4 punti. Poi serie infinite di sconfitte, 6 quelle consecutive dell’ultimo periodo, compresa quella contro il Sasso Marconi. Una situazione alla quale i biancazzurri proveranno a rimediare nelle ultime quattro della regular season contro, nell’ordine, Imolese, Piacenza, Sammaurese e San Marino. San Marino che, invece, a differenza dei vicini di casa della Romagna, lo scorso turno è stato capace di far sentire un acuto battendo la Pistoiese terza della classe. Fino a spingersi a tre punti dalla zona salvezza. La missione, quindi, per i titani è un po’ meno complicata, seppur difficile. Sammaurese, Imolese, Forlì e United Riccione le avversarie da battere per salvare un’intera stagione. La squadra di Biagioni è obbligata a provarci. Proprio come faranno Corticella e Zenith Prato, le altre squadre che al momento sono in corsa per cercare di uscire dai playout insieme al San Marino. Ha poche possibilità di correre verso la salvezza diretta la Sammaurese che, anzi, deve cercare di evitare la retrocessione diretta. E là davanti non dormono sonni tranquilli nemmeno Sasso Marconi, Piacenza e Progresso che temono di essere risucchiati nella zona caldissima della classe.