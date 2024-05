Urbania, Dal Compare c’è

Il Chiesanuova (Eccellenza) ha confermato l’allenatore Roberto Mobili e il direttore sportivo Ivan Menghi. L’Urbania ha comunicato di aver confermato il difensore Federico Dal Compare (1994). "Contraddistintosi come leader carismatico e uomo squadra – spiega la società durantina – Federico ha segnato ben quattro gol in stagione, risultando tra i difensori più prolifici del campionato. Per noi è stato un punto fermo e continuerà a esserlo". Confermati a Carpegna (tra gli altri) il difensore Lorenzo Lazzarini e i calciatori Federico Franceschetti, Daniele Ermanni, Mirco Magistro e Luca Alpino, capocannoniere della squadra.

Dopo la conquista della salvezza, si separano le strade fra il Vismara e mister Giovanni Vampa. La sua è stata un’esperienza breve ma ricca di emozioni, dopo esser stato chiamato dalla dirigenza a guidare la squadra, ultima in classifica a cinque giornate dal termine del campionato. "Tutta la dirigenza – fa sapere una nota della società per tramite il dirigente Antonio Cardinali – esprime i più sentiti ringraziamenti a Giovanni Vampa, per la sua professionalità, passione, abnegazione espressa per la causa del Vismara Calcio, doti non certo comuni nel mondo calcistico in situazioni particolarmente impegnative. Il Presidente Flavio Parlani e tutta la società gli augura un caloroso in bocca al lupo per le sue esperienze future". Per la sostituzione di Vampa il Vismara è orientata su Pierangelo Fulgini, ex mister di Gallo, Fossombrone e Sant’Orso, società questa che potrebbe essere allenata dall’ex Gabicce Gradara Vergoni. La Vigor Senigallia riparte con la riconferma di mister Aldo Clementi. Non continuerà il rapporto anche tra il trainer Giancarlo Passeri e il Santa Cecilia Urbania. Paolo Passarini è il nuovo allenatore del Tolentino mentre il Matelica ha consegnato la panchina a mister Giuseppe Santoni

Spareggi. Il Comitato regionale della Figc ha comunicato il programma delle gare delle finali playoff di Prima e Seconda categoria. In Prima categoria si giocherà alle 16,30 nello stadio ‘Mancini’ di Fano la finalissima tra Athletico Tavullia-Montemarciano. In palio un posto per la Promozione, categoria dove il Tavullia non ha mai militato nei suoi 51 anni di storia calcistica. Il regolamento prevede eventuali tempi supplementari in caso di pareggio dopo i 90 minuti e perdurando la parità i calci di rigore. Per la finalissima tra le vincenti dei playoff (A e B) di Seconda categoria si giocherà sabato alle ore 16,30 al Comunale "F.Bonci" di Fossombrone la partita Virisssima Apecchio- Csi Delfino Fano. La vincente sarà promossa in Prima categoria (eventuali supplementari e rigori).

Amedeo Pisciolini