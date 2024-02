Utimissime. Biancon sarà titolare al centro della difesa. Hagbe colpito da un attacco influenzale

L’unica novità nella formazione della Robur che oggi pomeriggio scenderà in campo dal primo minuto è il ritorno di Biancon in difesa, a fianco di Cavallari. "Lo Scandicci ha attaccanti strutturati – ha spiegato mister Magrini – ed Enrico, sotto questo aspetto, può darci una mano, avendo anche lui struttura, più di Achy. Emmanuel, poi, ha giocato tutte le ultime partite, è uno dei ragazzi con maggior minutaggio". A destra della difesa ci sarà quindi Morosi (2004), a sinistra Bertelli (2003). A centrocampo confermato il trio Bianchi, Lollo, Masini, con Hagbe alle prese con un attacco influenzale ("Anche ieri aveva 38 e mezzo di febbre, non so se riuscirà a recuperare" le parole del tecnico). Nessuna sorpresa anche per quanto riguarda l’attacco: sulla trequarti ci sarà Candido, il tandem offensivo sarà formato da Boccardi e Galligani. Gli indisponibili sono Cristiani e Aseged Ivan, non ci sono squalificati.