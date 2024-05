Valeriano Favaro Alinò si conferma campione. Ma il futuro è incerto: "Possibile l’addio"

Non è riuscito nell’impresa l’Amatori Per Lucio, che si è dovuto arrendere alla forza della corazzata Valeriano Favaro Alinò, campione del calcio a 11 della Uisp provinciale per la decima volta. E pensare che, durante la regular season l’aveva perfino battuta (pareggiando poi la seconda sfida), ma nella finalissima per conquistare lo scudetto della Lega Spezia e Valdimagra, è stato tutto diverso. Il Vf Alinò allenato da Samuel Ferragina, così d’ora in poi, si potrà fregiare di una bellissima stella sulla maglia. Sul campo di Falconara, con spalti gremiti come per le grandi occasioni, l’Alinò attacca con veemenza fin dall’inizio: prima del quarto d’ora Diamanti e Corvi, a tu per tu con il portiere, si divorano però il vantaggio. Passato lo spavento, il Lucio (formazione di Carrara, guidata da mister Luca Malacarni) serra le fila ed è più difficile per i campioni in carica trovare spazi vincenti. Bisogna comunque aspettare la mezzora per vedere il Lucio costruire una vera occasione pericolosa: Luca Greco che, dal limite, calcia centrale e Raggi para.

La svolta poco prima dell’intervallo quando, al termine di un’azione corale, la palla arriva a Corvi (prima Diamanti viene travolto da un difensore), che insacca fra le gambe del portiere. Si va al riposo sull’1-0 e la musica non cambia nella ripresa con l’Alinò concentrato per chiuderla subito. Dopo soli 5 minuti, infatti, in una ripartenza, Saoud viene atterrato in area e l’arbitro a pochi passi non ha dubbi. Rigore. Trasforma Finetti, spiazzando il portiere ed è 2-0. A questo punto gli uomini di Ferragina giocano in scioltezza, mentre il Lucio stenta a riprendersi. A riaprire il match potrebbe essere un episodio che il direttore di gara – lì molto vicino – giudica punizione dal limite, sebbene l’atterramento dell’attaccante del Lucio sembri poco più avanti. Di fatto siamo al 18’ e un paio di minuti dopo un eurogol da una ventina di metri di Finetti, chiude definitivamente la partita. Il resto è pura accademia da parte dell’Alinò, che lascia infine tutti gli appassionati con un dubbio.

La voce che arriva dagli spogliatoi ("Tutto ha un inizio e una fine"), sembra fondata: dopo anni di successi indelebili, il Valeriano Favaro Alinò abbandonerebbe il calcio a 11 della Uisp. La decisione è rimandata al 12 giugno, giorno della premiazione all’ex Vaccari di Ponzano Magra. "In quell’occasione – spiega Beppe Di Cristo della Locanda Alinò, presidente del club – sveleremo il nostro futuro". Se dovesse accadere e un giorno tornasse sui propri passi? "Ripartirebbero dall’ultima serie – spiega Mauro Bravo, presidente della Lega calcio Uisp – e manterrebbero la stella sul petto in caso di stessa denominazione e stesso presidente".

Marco Magi