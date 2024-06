Valzer di allenatori sulle panchine. Bracaloni a Follo, Cervia al Rio Maior

Tante novità, qualche conferma e purtoppo anche dubbi sul futuro di qualche società, caratterizzano i primi passi delle squadre calcistiche dilettantisti nella stagione 2024-25. La Fezzanese giocherà in serie D per la settima volta nella sua storia alla serie D: alla guida tecnica della squadra dovrebbe essere confermato Cristiano Rolla che, all’esordio nella categoria proveniente dalla juniores nazionale, ha fatto molto bene assieme al suo staff giungendo undicesimo con il record di punti 51. Intanto i fezzanoti perdono un giocatore importante, il portiere Daniel Salvalaggio che approda alla Folgore Caratese. Dovrebbe rimanere alla guida della juniores nazionale verde Giulio Ponte che ha sfiorato i playoff giungendo al quinto posto del suo girone.

Il campionato di Promozione vedrà la partecipazione di ben otto squadre spezzine tra le quali la Forza e Coraggio che non ha ancora deciso da chi sarà guidata. I graziotti sono reduci dalla retrocessione dall’Eccellenza e sono stati allenati prima da Matteo Gassani poi da Stefano Sora. Canaletto Sepor, Don Bosco e Tarros Sarzanese hanno, invece, deciso di dare continuità al loro progetto tecnico confermando i mister uscenti nell’ordine Massimo Plicanti, Clodio Bastianelli e Simone Calise. Altre conferme al Beverino dove i due tecnici Romano Camicioli e Sergio Parodi rimarranno e si avvarranno della collaborazione di Jacopo Bettinotti. Il Levanto cambia: l’allenatore uscente Dimitri Agata passa a guidare la squadra Allievi, lo sostituirà Samuele Bagnasco che avrà come vice Matteo Beretta. Novità anche nel Magra Azzurri che sostituisce Giovanni Putti con Marco Corrado proveniente dalla Santerenzina.

Sulla panchina del neopromosso Follo c’è un avvicendamento: Riccardo Bracaloni (ex Pontremolese, con un passato da calciatore professionista e 9 presenze in A con l’Atalanta) sostituisce Andrea Cervia passato al Riomaior: il team delle Cinque Terre neopromosso in Prima categoria, ha dovuto sostituire il tecnico Emiliano Milone che ha rinunciato per impegni lavorativi. Cambia anche l’altra neopromossa Romito Magra che non conferma Damiano Currenti e prossimi giorni si dovrebbe sapere il sostituto. Altri avvicendamenti tecnici quelli della Santerenzina e del Cadimare passate rispettivamente da Marco Corrado a Gabriele Sabatini e da Stefano Buccellato a Nicolò Cutugno. Sono, invece, confermati i tecnici di Brugnato, Bolanese, Marolacquasanta, Amegliese Iron Fox e Riccò Le Rondini, guidate ancora una volta guidati da Valter Lunghi, Paolo Trivelloni, Ivano Pedretti, Gian Luca Giorgini e Andrea Borromeo. Ppreoccupa infine la situazione dell’Arcola Garibaldina: la società corre il rischio di cessare l’attività. Paolo Gaeta