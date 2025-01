Versilia, altra pesante sconfitta decisiva l’espulsione di Gambino

Serie B. Sarà la sfortuna, saranno gli infortuni pesantissimi di Ussi e Tintori. Fatto sta che il Versilia/Sgs Gestione Servizi continua la sua inesorabile discesa in classifica. Contro la Real Casalgrandese è un 2-6 che fa rabbia, perché la squadra di Roggio aveva comunque chiuso avanti 2-1 il primo tempo. Sugli scudi, nel bene e bel male, Gambino che realizza sì una doppietta, ma si fa espellere sul 2-2. "Sconfitta troppo pensante - sottolinea Matteo Paperini -, perché siamo stati a lungo avanti e la partita è cambiata con l’espulsione di Gambino, espulsione che ci è costata anche il 2-3. Poi abbiamo provato la carta del giocatore in più, senza portiere, ed abbiamo incassato tre altre reti".

Classifica: X Martiri 26; Mattagnese e Villafontana 24; Boca Livorno 21; Balca Poggese e Real Casalgrandese 18; Italgronda Prato 17; Versilia/Sgs Gestione Servizi, Arpi Nova Campi Bisenzio e Bagnolo 15; Torrita 12; Sangiovannese 3.

Serie C2. Prosegue il momento d’oro del Massarosa/Family Service che prosegue nella scia di vittorie superando, in trasferta, anche lo Scintilla 7-1. Alla doppietta di Preci si aggiungono gli acuti di Ferrari, Gennai, Pucci, Tonelli e Micheletto. "Siamo molto soddisfatti. La sosta non ha inciso negativamente sul nostro stato di forma. Adesso testa al derby di venerdì contro il Futsal Viareggio". Futsal Viareggio che, a sua volta, ha liquidato 5-1 IP fanalino di coda Hellas Livorno. Decidono le doppiette di Laras e Vairo ed il singolo di Scardina.

Classifica: Five to Five e Massa 25; Massarosa/Family Service 21; Futsal Viareggio 20; Polisportiva Quattrosquadre 19; Polisportiva Slac 17; Toringhese 14; Scintilla 13; Virtus Maremma, Deportivo e Elba ‘97 6; Hellas Livorno 0.

Sergio Iacopetti