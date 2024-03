Verso il big match. Tra Ravenna e Carpi non ci si annoia mai

Le sfide fra Ravenna e Carpi non sono mai banali. Ed è facile prevedere che potrebbe essere lo stesso domani al ‘Cabassi’ per il match clou della decima giornata di ritorno. Il bilancio complessivo dei 51 precedenti, fra campionato e playoff, parla largamente a favore dei giallorossi (24 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte). A maggior ragione lo sono gli scontri diretti in epoca recente. Nelle ultime 5 stagioni, le due rivali si sono sfidate 10 volte, fra campionato, playoff e Coppa Italia. Tanto per dare la dimensione delle ‘scintille’, basta ricordare che, solo una volta, è uscito il pareggio. Ma non un pareggio ‘normale’, bensì un 5-5 che ancora riecheggia nella memoria del calcio giallorosso per l’occasione sprecata (in vantaggio 4-1 e 5-2), ma anche per la tripletta di Saporetti. Proprio il ravennate Saporetti, che oggi gioca col Carpi, ed è capocannoniere del girone D con 19 reti, in quella stagione 2021-22 con Dossena in panchina, segnò una doppietta al Carpi anche nel 4-0 del Benelli, valido come semifinale playoff. Uno degli scontri diretti più vibranti è quello del 2020-21 in serie C quando, dopo il ko 4-2 dell’andata, il Ravenna – obbligato a vincere all’ultima giornata per evitare la retrocessione – portò a casa il successo 2-1 con rete di Sereni al 91’. Con quei 3 punti il Ravenna scavalcò l’Arezzo, guadagnando l’accesso al playout, perso poi col Legnago.

I giallorossi retrocessero, ma anche il Carpi, che si era classificato al 15° posto, fallì per inadempienze finanziarie. Le due rivali si sono dunque ritrovare di fronte in D nella stagione successiva e sono così al 3° campionato dilettantistico consecutivo. Nella passata stagione saltò il ‘fattore campo’, col Ravenna di mister Gadda capace di espugnare il ‘Cabassi’ 4-2 all’andata, e il Capri abile a rendere la pariglia 3-1 al ritorno al Benelli. In entrambe le sfide andò a segno l’ex giallorosso Boccaccini. Sempre in tema di ex, 2 gol li ha segnati anche Raffini nel 2021-22, nelle vittorie 2-1 di Coppa Italia e 3-0 corsaro al Benelli. Procede intanto più o meno spedita la prevendita per il settore ospiti, per la trasferta di domani a Carpi. Ieri sera il dato parziale era di 285 biglietti venduti. La prevendita – sia ‘fisica’ che online – chiude stasera alle ore 19.