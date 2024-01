Verso il derby /1. Tolentino vuole alzare la testa

Tolentino e Chiesanuova si sfidano al "Della Vittoria" (ore 15) per inseguire un sogno. I padroni di casa vogliono i tre punti per tornare a correre dopo un pareggio e una sconfitta rimediati nelle ultime due gare giocate in trasferta. Gli ospiti cercano il successo per tornare in vetta sperando in un passo falso della capolista Civitanovese, impegnata oggi nel derby con la Maceratese. "Affrontiamo l’impegno con una grande voglia di riscossa – dice Marco Romagnoli, presidente del Tolentino – per lasciarci alle spalle due gare che ci hanno dato meno soddisfazioni delle precedenti. Di fronte avremo un Chiesanuova fortissimo che, non a caso, era in testa al campionato fino a domenica scorsa. Parliamo di un avversario con un organico importante che sta facendo una grande stagione. In casa nostra vedo un Tolentino in salute, con tutti i ragazzi che dimostrano di avere una grande fame di vittoria". Possanzini deve fare a meno degli squalificati Santoro e Salvucci. Inoltre non figura nella lista dei convocati il centrocampista e capitano Frulla, che sarebbe potuto rientrare in squadra dopo un turno di squalifica. Ma un infortunio lo ha bloccato. Altra assenza importante quella del difensore Lanza. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico. Il Chiesanuova ha il miglior attacco del campionato (25 reti realizzate contro i 22 della compagine cremisi) ed è una formazione poco incline al pareggio (ne ha totalizzati solo 3 in 18 partite).

m. g.