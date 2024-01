Verso il derby /2. Chiesanuova, un altro esame

Gli esami non finiscono mai. Ne sa qualcosa il Chiesanuova che, una settimana dopo aver perso la vetta della classifica nello scontro diretto, oggi affronta un altro test difficilissimo. Un altro big match perché i biancorossi alle 15 sono di scena al "Della Vittoria" contro il Tolentino che è ottavo ma, attenzione, staccato solo 4 punti (30 a 26) dal team di Mobili, ex di turno. All’andata finì 1-2 per i cremisi ed è rimasto l’unico stop casalingo (si fa per dire….) del Chiesanuova fino a sette giorni fa, al ko 0-1 contro la Civitanovese. Anche il Tolentino è reduce da una sconfitta di misura, 2-1 a Castelfidardo, tuttavia con Possanzini subentrato in panchina a Buratti ha fatto grandi cose, rimontando la graduatoria grazie a 8 risultati utili. Insomma una trasferta vicina ma insidiosa per Mongiello e compagni. Mobili non avrà per squalifica il dinamismo di Crescenzi (spazio al grintoso Morettini), più i guizzi dell’esterno Pasqui. C’è Defendi e quindi potrebbe essere adottato il tridente con Sbarbati largo. Una contro l’altra due formazioni con notevoli numeri offensivi, la gara si deciderà lì? "In effetti non è il miglior avversario da sfidare dopo la Civitanovese – afferma il ds Ivan Menghi – il Tolentino gioca bene al calcio. Io mi auguro che la differenza la faccia la difesa, da troppe gare subiamo reti (9 di fila ndc). Assenze? Noi non ne parliamo. La squadra ha tanta voglia di reagire, l’ho vista bene in allenamento e anzitutto deve fare una grande prestazione, la base per puntare al risultato".

Andrea Scoppa