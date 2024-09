Verso il match a casa del Montecchio Gallo. Gigli: "È un Montefano deciso. Dobbiamo riscattarci subito»

"Dobbiamo reagire subito alla sconfitta casalinga con il Fabriano Cerreto, una battuta d’arresto meritata ma che non cambia il percorso che dobbiamo fare". Lorenzo Gigli (foto), direttore sportivo del Montefano, proietta lo sguardo al match di domenica quando i viola faranno visita al Montecchio Gallo. "Di fronte – dice – si troveranno squadre reduci dalla sconfitta nel turno precedente. Dobbiamo pensare a noi stessi e a voltare subito pagina contro un avversario costruito per i primi posti in classifica". Ci sarà da fare di più rispetto alla partita contro Fabriano. "Noi – spiega Gigli – avevamo battuto l’Urbino nel turno precedente mentre gli avversari erano incappati in quattro sconfitte tra campionato e Coppa Italia, magari non abbiamo avuto il giusto atteggiamento e la necessaria concentrazione, alla fine siamo rimasti a mani vuote". In questo momento c’è da ricaricare le pile. "Adesso – conclude Gigli – si deve lavorare sull’aspetto mentale, siamo partiti con il piede giusto e in campionato siamo reduci da una battuta d’arresto, che ci può stare, i giocatori sono animati dalla voglia di riscatto e sono certo che domenica faranno una buona prestazione".